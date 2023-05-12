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Motosikleti seyir halindeki aracın camından sarkarak götürdü

Motosikleti seyir halindeki aracın camından sarkarak götürdü

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da üzerinde sürücüsü bulunmayan motosikleti hafif ticari aracın camından sarkarak götüren şahıs, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.

Bursa'da üzerinde sürücüsü bulunmayan motosikleti hafif ticari aracın camından sarkarak götüren şahıs, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari aracın camından sarkan kişi, motosikleti tutarak gideceği yere kadar tehlikeli şekilde götürdü. Trafikteki diğer sürücüler gözlerine inanamazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Hürriyet Bursa 3. Sayfa Haberler

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