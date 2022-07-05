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Motosikleti ayağıyla süren şahsa ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Motosikleti ayağıyla süren şahsa ceza yağdı

Adana'da motosikletin direksiyonunu ayağı ile kontrol edip yatar vaziyette seyreden sürücüye 4 bin 458 lira para cezası uygulandı.

Adana'da motosikletin direksiyonunu ayağı ile kontrol edip yatar vaziyette seyreden sürücüye 4 bin 458 lira para cezası uygulandı.

Adana'da bir kişinin motosikletin direksiyonunu ayağı ile kontrol edip yatar vaziyette motosikleti kullandığı görüntüleri ortaya çıkınca polis harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma yaptı. Polis önce motosikletin plakasının 01 ACN 045 olduğunu tespit etti. Daha sonrada şahsın adresini belirleyen polis sürücüyü buldu. Polis sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, sigortasız araç kullanmak, orijinal dışında araç üzerinde resim yazı logo bulundurmak ve seyir emniyetini ihlal etmek suçlarından 4 bin 458 lira para cezası uyguladı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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