Motosiklete tutunup metrelerce yolculuk yaptı, tehlikeli anlar böyle görüntülendi Arnavutköy'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameradaİSTANBUL Arnavutköy'de patenli bir gencin motosikletin kasa kısmına tutunarak metrelerce yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Motosiklete tutunup metrelerce yolculuk yaptı, tehlikeli anlar böyle görüntülendi

Arnavutköy'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'de patenli bir gencin motosikletin kasa kısmına tutunarak metrelerce yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde akan trafikte motosikletin arkasına tutunan patenli gencin yolculuk yaptığı görüldü. Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde geçtiğimiz gece çekilen görüntülerde patenli bir gencin motosikletin arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görüldü. Metrelerce tutunduğu sipariş motosikleti ile akan trafikte giden genci tehlikeli yolculuğu başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.