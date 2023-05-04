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Motosiklete tutunup metrelerce yolculuk yaptı, tehlikeli anlar böyle görüntülendi

Motosiklete tutunup metrelerce yolculuk yaptı, tehlikeli anlar böyle görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de patenli bir gencin motosikletin kasa kısmına tutunarak metrelerce yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de patenli bir gencin motosikletin kasa kısmına tutunarak metrelerce yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde akan trafikte motosikletin arkasına tutunan patenli gencin yolculuk yaptığı görüldü.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde geçtiğimiz gece çekilen görüntülerde patenli bir gencin motosikletin arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görüldü. Metrelerce tutunduğu sipariş motosikleti ile akan trafikte giden genci tehlikeli yolculuğu başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bolluca 3. Sayfa Haberler

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