Motosiklete tutunan bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsü, bisikletliye tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. Motosikletli zabıta ekibi tarafından uyarıldı.
Motosiklete tutunan bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Motosiklet ile bisikleti çekti: Yürekleri ağza getirdi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da akan trafikte motosikletteki arkadaşına tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. Trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, aynı yönde seyreden bisiklete yanaşarak bisikletlinin, motosiklete tutunmasını sağladı. Beraber seyretmeye başlayan motosiklet ve bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğunu fark eden motosikletli zabıta ekibi, uyarıda bulundu. Zabıta memurunun ikazlarına aldırış etmeyen ikilinin tehlikeli yolculuğu uzun süre devam etti.
Öte yandan, bisikletine siyah bayrak takarak seyahat eden şahsın ilginç görüntüsü ise şaşırttı.