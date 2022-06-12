Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı - Haberler

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Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Motosiklete çarpan otomobilin sürücücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Mehmet K.'nin kullandığı 63 LS 833 plakalı motosiklete çarptı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralanırken iddiaya göre otomobil ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden uzaklaşan otomobilin plakası ile sürücüsünü belirlemeye çalışırken kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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