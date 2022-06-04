Motosiklete 4 kişi binen ailenin tehlikeli yolculuğu - Haberler

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Motosiklete 4 kişi binen ailenin tehlikeli yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te motosiklet üzerinde ikisi küçük çocuk olmak üzere 4 kişinin arka arkaya oturarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu ile görüntülendi.

Karabük'te motosiklet üzerinde ikisi küçük çocuk olmak üzere 4 kişinin arka arkaya oturarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu ile görüntülendi.

Safranbolu- Karabük karayolunda seyir halindeki 67 ABL 131 plakalı motosiklet üzerinde ikisi küçük çocuk olmak üzere 4 kişi tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Aralarına sıkıştırdıkları çocuklarla yolculuk yapan aile cep telefonu ile görüntülenirken, sadece motosiklet sürücüsünün kask taktığı görüldü. Motosiklette dört kişiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, tehlikeli yolculuk endişelendirdi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Safranbolu Motosiklet Karabük 3. Sayfa Haberler

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