Motosiklet Zincirine Elini Kaptıran Genç Şok Geçirdi

Motosiklet Zincirine Elini Kaptıran Genç Şok Geçirdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin dönen zincirine elini kaptıran 14 yaşındaki Muhammed K.'nin sağ el baş parmağı koptu. Genç, kopan parmağı ile birlikte hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda motosikletin dönen zincirine elini kaptıran gencin parmağı koptu.

Olay Mahmudiye Mahallesi Selvi sokakta meydana geldi. Muhammed K.(14), motosikletin dönen zincirine elini kaptırdı. Sağ el baş parmağı kopan genç acılan içinde kaldı. Yaralı genç, kopan parmağıyla birlikte özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı parmağı dikilmek üzere ortopedi Servisine yatırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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