Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı - Haberler

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Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Adıyaman'da yol kenarında bekleyen otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman'da yol kenarında bekleyen otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bayram E. idaresindeki 02 ACK 313 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Devlet Hastanesi kavşağı yakınlarında yol kenarında bekleyen Yaşar Şirik'e ait 02 T 0061 plakalı Fiat marka ticari otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bayram E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk babası Bayram E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Bayram, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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