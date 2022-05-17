Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı - Haberler

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Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

Antalya'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın Ö. idaresindeki 07 DJV 59 plakalı motosiklet yoldan karşıya geçmeye çalışan Ferhat Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Akın Ö. ve yolcu olarak bulunan Barış A. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Motosiklet sürücüsü o anları şöyle anlattı: "Normal seyir halinde ilerlerken önüme bir yaya atladı. Duramadım. Çok hızlı değildim. Yayaya çarpmam ile beraber motorun dengesini kaybederek arkadaşım ile beraber yere düştüm" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet, Muratpaşa, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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