Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi Kurtuluş Yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur T.'nin (23) kullandığı 55 AHP 173 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan Şengül Ç.'ye (30) çarptı. Kazada yaya ile birlikte sürücü yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN