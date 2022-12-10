Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Köseoğlu Düğün Salonu önünde meydana geldi. A.Y.'nin kullandığı plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen S.Ç.'ye çarptı. Kazada sürücü ile yaya yaralandı. Ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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