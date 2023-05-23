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Motosiklet ve bisiklet sürücüsü ölümden döndü

Motosiklet ve bisiklet sürücüsü ölümden döndü

3. Sayfa Haberleri

Çorum'da seyir halindeki elektrikli motosiklet, bisiklete çarptı.

Çorum'da seyir halindeki elektrikli motosiklet, bisiklete çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasında seyir halinde olan bisiklet sürücüsüne kontrolsüz şekilde dönmeye çalıştığı sırada cadde üzerinde seyir halinde olan F.D. yönetimindeki elektrikli motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücüde yere düşerek yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü tedavi edilmek üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum 3. Sayfa Haberler

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