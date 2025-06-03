Motosiklet Üzerine Yatarak Seyreden Sürücüye 40 Bin TL Ceza

Motosiklet Üzerine Yatarak Seyreden Sürücüye 40 Bin TL Ceza
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, motosikletin üzerine yatarak trafikte akrobatik hareketler yapan sürücüye 40 bin 514 TL idari para cezası uygulandı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletin üzerine yatarak trafikte seyreden sürücüye 40 bin 514 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, İskenderun-Arsuz yolu Gökmeydan Mahallesi mevkisinde yaşandı. Çevre yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak hem kendi canını hem diğer araç sürücülerinin canını hiçe saydı. Motosikletin üzerine yatan sürücünün trafikte tehlikeli akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte motosikletin üzerine yatarak ilerleyen sürücüye, 40 bin 514 TL idari para cezası uyguladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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