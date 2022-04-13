Motosiklet üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Motosiklet üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı Samsun'da motosiklet üzerinde seyir halindeyken polis tarafından şüphe üzerine durdurularak üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçen 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tutuklandı.

Motosiklet üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da motosiklet üzerinde seyir halindeyken polis tarafından şüphe üzerine durdurularak üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçen 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları motosiklette bulunan Ö.K.ve U.A.'nın arama yaptı. Yapılan aramada üzerlerinde 145,60 gram bonzai (kannabnoid) maddesi ele geçirilen Ö.K. ve U.A. gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Motosiklet üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Motosiklet üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Motosiklet üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Motosiklet üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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