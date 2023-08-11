Motosiklet Üzerinde Ters Yolculuk Kamerada
3. Sayfa Haberleri
Bartın'da seyir halindeki motosikletin arkasında ters oturarak yolculuk yapan genç, görenleri şaşırttı. Cep telefonu kamerasıyla çekim yapan genç ile sürücünün yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Motosiklet üzerinde ters yolculuk kamerada
BARTIN Bartın'da seyir halindeki motosikletin arkasında ters oturarak yolculuk yapan genç, görenleri şaşırttı.
Bartın-Amasra kara yolunda seyir halinde olan motosiklette ters bir şekilde oturan genci görenler şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kamerasıyla çekim yapan genç ile sürücünün yolculuğu yürekleri ağza getirdi. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yolculuk akıllara Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binme fıkrasını getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa