Motosiklet üzerinde ters yolculuk kamerada

BARTIN Bartın'da seyir halindeki motosikletin arkasında ters oturarak yolculuk yapan genç, görenleri şaşırttı.

Bartın-Amasra kara yolunda seyir halinde olan motosiklette ters bir şekilde oturan genci görenler şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kamerasıyla çekim yapan genç ile sürücünün yolculuğu yürekleri ağza getirdi. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yolculuk akıllara Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binme fıkrasını getirdi.