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Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

3. Sayfa Haberleri

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada Aydın'ın Köşk ilçesinde karayolunda kadın sürücünün motosikletin önüne aldığı çocukla birlikte kask takmadan yaptığı tehlikeli yolculuk, amatör kamera görüntülerine yansıdı.

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde karayolunda kadın sürücünün motosikletin önüne aldığı çocukla birlikte kask takmadan yaptığı tehlikeli yolculuk, amatör kamera görüntülerine yansıdı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir kadın, karayolunda motosikletin önüne oturttuğu çocukla birlikte tehlikeli yolculuğu görenlere pes dedirtti. Aydın Denizli Karayolu Köşk ilçesi üzerinde yaşanan ilginç olay ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Motosikleti ile kask takmadan seyir halinde olan kadın sürücü, çocuğu da motosikletin önüne güvenliksiz bir şekilde bindirdi. Kırmızı ışıkta durduğu esnada bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, kasksız ve tedbirsiz bir şekilde annenin yolculuk ettiği görülürken, çocuğun ise herhangi bir yere tutunamadığı görüldü. Adeta tehlikeye davetiye çıkaran sürücüyü ve kucağındaki bebeği, yoldaki diğer araçlarda bulunanlar şaşkınlık içerisinde takip etti. Yeşil ışığın yanması ile birlikte hareket eden motosikletli, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - 3. Sayfa

Motosiklet Aydın Köşk 3. Sayfa Yerel Haberler

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