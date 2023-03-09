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Motosiklet üzerinde şov kazayla noktalandı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 yaşındaki gencin motosikletle trafikteki şovu kaza getirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 yaşındaki gencin motosikletle trafikteki şovu kaza getirdi. Kazada 2 genç yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 67 DS 644 plakalı motosikleti ile Meydanbaşı istikametine seyir halinde olan B.E. (19), motosikletin önünü kaldırdığı sırada dengesini kaybederek kaza yaptı. Kazada sürücü B.E. ve yanında bulunan B.A. (17) yaralandı. Yaralıların yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli Müftü 3. Sayfa Haberler

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