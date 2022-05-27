Motosiklet üzerinde çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

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Motosiklet üzerinde çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eyüpsultan'da bir çocuğun motosikletin arka sepetinde yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eyüpsultan'da bir çocuğun motosikletin arka sepetinde yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çocuğu arka sepette taşıyan motosiklet sürücüsü ise büyük tepki topladı.

Olay, Eyüpsultan'da sabah 09: 00 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaşandı. Hareket halindeki motosiklette, çocuğu arka sepette taşıyan motosiklet sürücüsü ve çocuk bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Trafiğin yoğun olduğu caddede sürücünün arkasında sepette oturan çocuğun taşıması büyük tepki topladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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