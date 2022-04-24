Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza - Haberler

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Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikleti üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücüye 859 TL cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikleti üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücüye 859 TL cezai işlem uygulandı.

Bursa- Ankara yolunda Bursa yönüne giden kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre yüzüstü uzanarak kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran kasksız sürücüyü görenler cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Haberin ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 AC 4801 plakalı motosikletin sürücüsünü tespit ederek yakaladı. Sürücü Kenan D.'ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, koruyucu kask kullanmamak, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten dolayı toplam 859 TL cezai işlem uygulandı. Şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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