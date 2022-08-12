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Motosiklet traktöre çarptı: 2 yaralı

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Motosiklet traktöre çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ve traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ve traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Yalova Bursa karayolunun Orhangazi ilçesinden geçen kısmında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tuncay K. İdaresindeki plakasız motosiklet ana yolda Yalova istikametinde seyir halindeyken aynı yönde ilerlemekte olan Hasan Y. İdaresindeki 16 VR 690 plakalı traktöre çarptı.

Motosikletteki iki kişi savruldu

Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü Tuncay K. ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammet B. savruldu. Yaralanan iki kişi için olay yerine ambulanslar sevkedildi. Yaralı Tuncay K. ve Muhammet B. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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