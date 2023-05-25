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Motosiklet tıra ok gibi saplandı: Motokurye hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

- Motosiklet tıra ok gibi saplandı: Motokurye hayatını kaybetti Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile otobüsün kaza yapması neticesinde kontrol amaçlı araçlar sağa çekerken ikinci bir kaza yaşandı.

- Motosiklet tıra ok gibi saplandı: Motokurye hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile otobüsün kaza yapması neticesinde kontrol amaçlı araçlar sağa çekerken ikinci bir kaza yaşandı. Seyir halinde olan bir motosiklet, sağa çeken tıra ok gibi saplandı. Kazada motokurye kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Gebze ilçesi D100 Kara Yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 DED 769 plakalı tır, 41 P 1557 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kontrol amaçlı araçlar sağa çekilirken o esnada seyir halinde olan Gürkan D. idaresindeki 41 AJL 404 plakalı motosiklet tıra arkadan çarptı. Motosiklet tıra ok gibi saplanırken motokurye Gürkan D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Gürkan D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Gökdemir - 3. Sayfa

Motosiklet Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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