Üye Girişi
Haberler

Motosiklet Tamircisinin Telefonunu Çalan Kadın Kamerada Görüntülendi

Motosiklet Tamircisinin Telefonunu Çalan Kadın Kamerada Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet tamircisine gelen bir kadın, tamir için motosiklet fotoğrafı göstererek dikkatini dağıttığı işletme sahibinin cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Telefona kısa süre sonra 500 metre ileride ulaşıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet tamircisine gelen kadın, işletme sahibine ait cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken telefon kısa bir süre sonra işyerine 500 metre uzakta masanın üzerinde bulundu.

Olay, Merkez mahallesi, Atatürk caddesi üzerinde bulunan motosiklet tamir dükkanında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kadın iş yerine gelerek, telefonundan kendisine ait motosikletin fotoğrafını göstererek, arızalı olduğunu ve tamir ettirmek istediğini söyledi. Motosiklet tamircisi Süleyman Şaşmaz'ın bir anlık dalgınlığından yararlanarak, sehpa üzerinde bulunan cep telefonunu alıp iş yerinden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İş yeri sahibi Şaşmaz, telefonunun olmadığını fark edince, komşusuna telefonunu numarasını tuşlayarak aramasını istedi. Telefon çalmasına rağmen cevap alamayan Şaşmaz, daha sonra kendi numarasını aramaya devam etti. Bir süre sonra telefona cevap veren şahıs, telefonun, 500 metre ileride mevlid okutulan yerde masanın üstünde olduğu söylendi. Telefon sahibi Süleyman Şaşmaz, çalınan telefonunu gidip bulunduğu yerden teslim aldı.

Motosiklet tamircisi Süleyman Şaşmaz, telefonun bulunması sebebiyle şikayetçi olmadığını belirterek, "Dün saat 17.10 sıralarında iş yerime bir kadın geldi. Bana elindeki cep telefonundan bir motosiklet resmi göstererek motorum bozuk dedi. İş yerinden çıkmadan önce de benim telefonumu alıp gidiyor. 35-40 yaşlarında bir kadın. Çok samimi ve rahat tavırlarla iş yerime geldi. Sanki her gün buraya geliyormuş gibi. Güvenlik kamera görüntüsüne baktığımızda benimle konuştuktan sonra telefonumu alıyor. Çıkıp gidiyor. Bana benim elektrikli motorum var, çalışmıyor, yürümüyor gibi sözlerle benimle konuştu. 4-5 dakika sonrada hayırlı akşamlar diyerek çıkıp gitti. Elimdeki işim bittikten sonra 15-20 dakika sonra cebimi yokladım, telefonu koyduğum yerlere baktım telefonum yok. Olmayınca komşuya kendi telefonumu arattım çaldı ama bakan olmadı. 15 dakika sonra tekrar arattım telefonum çaldı bir başkası bıraktı. Telefonumu bir yere bırakıp kaçmış. Telefonumu alıp baktım. Banka uygulamaları vb.. hiçbir yere girmemiş. Böyle bir şey ilk defa başıma geldi. Telefonum bulunduğu için şikayetçi olmadım" dedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Görüntülerde dükkana gelen kadının, motosiklet tamircisi ile yaşadığı diyaloglar ile telefonu alıp daha sonrada iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi

Konser muamması yanıt bulmadan Yavaş'a ikinci darbe

 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt

CHP'li milletvekillerinin sözlerine Bakan Tekin'den olay yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ankara Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? ABB borcu kaç TL? Filiz Yurtkoru kimdir? CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru kaç yaşında ve nereli? Anadolu parsı nedir? Anadolu parsı Türkiye'de var mı? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula! Az önce deprem mi oldu? 14 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 13 Kasım 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.