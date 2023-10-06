Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Yolculuğu Kameralara Yansıdı

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'da motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken ellerini bırakıp koltuğun üzerine çıkması diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kastamonu'da E.K. isimli motosiklet sürücüsü, plakasız motosikleti ile iki şeritli bir karayolunun sol şeridini kapatarak önce ellerini bıraktı. Daha sonra motosikletinin üzerine çıkıp ayaklarıyla dengede kalmayan motosiklet sürücüsü E.K., yaptığı tehlikeli hareketleriyle hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. Motosikletlinin trafikteki bu tehlikeli hareketleri ise çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün önce elini bıraktığı, ardından ayakları ile motorun koltuğuna çıkıp dengede kalmaya çalıştığı görülüyor.