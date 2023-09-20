Gaziantep'te motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasında Gaziantep'te bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeki bir başka aracın camına tutunarak metrelerce ilerledi.

Gaziantep'te motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasında

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeki bir başka aracın camına tutunarak metrelerce ilerledi. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu ise başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, trafikte seyir halindeki bir başka aracın camına tutunarak ilerlediği anlar yürekleri ağza getirdi. Motosikletli sürücünün, seyir halindeki başka bir aracın camına tutunarak ilerlediği anlar ise başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Motosikletlinin, anayolda akan trafiğe aldırış etmeden o şekilde metrelerce yol alması sosyal medyada tepkilere yol açtı.