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Son dakika haberleri... Adana'da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Adana'da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptıADANA Adana'da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptı.

Adana'da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptı

ADANA Adana'da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde arkasında arkadaşı olan bir kişi motosikletin önünü kaldırıp gitmeye başladı. Bu anları ise trafikte otomobili ile seyir halinde olan şahıslar cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Bir süre motosikletin önünü kaldırıp giden sürücü daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonucu sürücü ve arkasındaki şahıs yere düşerken motosiklette kayıp yol kenarındaki bir otomobile çarptı. Motosiklet fazla hızlı olmadığı için kazadan sonra sürücü ve arkadaşı yaralanmadı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turaçcı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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