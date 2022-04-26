Motosiklet sürücüsünün taksiye çarptığı kaza, başka sürücünün kask kamerasına yansıdı - Haberler

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Motosiklet sürücüsünün taksiye çarptığı kaza, başka sürücünün kask kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet sürücüsünün taksiye çarptığı kaza, başka sürücünün kask kamerasına yansıdı Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek seyir halinde olan ticari taksiye arkadan çarptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Motosiklet sürücüsünün taksiye çarptığı kaza, başka sürücünün kask kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek seyir halinde olan ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu. Yaşanan kaza anı ise bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybederek önünde hareket halinde bulunan ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu. Yaşanan kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda ufak çapta maddi hasar oluştu.

Yaşanan kaza anı ise bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Motosiklet, Kadıköy, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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