Motosiklet Sürücüsüne Sosyal Medya Üzerinden Ceza

Samsun Çarşamba'da dururken motosikletinden duman çıkaran sürücü, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası polis tarafından tespit edilerek toplam 6 bin 498 lira ceza aldı.

Samsun Çarşamba ilçesinde motosikleti ile durduğu yerde duman çıkartan sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis tarafından tespit edilerek ceza uygulandı.

Sosyal medyada görüntüleri yayılan trafik kural ihlaliyle ilgili yapılan incelemede, plakası 55 olan motosiklet sürücüsü Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede tespit edildi. Yapılan işlem sonucunda sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 6 bin 498 lira idari para cezası uygulandı. Trafik kurallarını hiçe sayan bu tür davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
