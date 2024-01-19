Motosiklet Sürücüsüne Çevreye Rahatsızlık Verdiği İçin Cezai İşlem Uygulandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir süredir kullandıkları motosikletlerin sesleri ile çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerinden biri gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerine takıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde art arda gelen ihbarlar üzerine bölgede görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri mahalle sakinlerine rahatsızlık verdiği belirlenen bir motosiklet sürücüsünü Ahmet Yesevi Caddesi'nde yakaladı. Olay yerine gelen trafik polisleri yaptıkları kontrollerde yakalanan motosikletin plakasız olduğu ve sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, motosikleti de bağlanarak çekici marifeti ile otoparka çekildi. - MUĞLA