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Motosiklet Sürücüsüne 11 Bin TL Ceza

Motosiklet Sürücüsüne 11 Bin TL Ceza
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Çanakkale'de trafik güvenliğini tehlikeye sokan hareketleri sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsüne yaklaşık 11 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çanakkale'de motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yaparak video çeken ve bu videoları sosyal medya hesabında paylaşan motosiklet sürücüsüne yaklaşık 11 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince M.A.'nın Instagram hesabında 43 AGS 431 plakalı motosikletiyle 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürecek' ihlallerde bulunduğuna dair paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, M.A.'ya 'Abartı Egzoz' ve 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' ihlallerinden yaklaşık 11 bin TL idari para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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