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Motosiklet sürücüsünde ruhsatsız silah ele geçirildi

Motosiklet sürücüsünde ruhsatsız silah ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Adana'da polis timleri şüphe üzerine durdurdukları motosiklet sürücüsünün üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana'da polis timleri şüphe üzerine durdurdukları motosiklet sürücüsünün üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Yolcu konumundaki kişinin üst aramasını yapan ekipler ruhsatsız tabanca ve ona çok sayıda mermi ele geçirdi. Motosiklet sürücüsü ve silahın sahibi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Adana 3. Sayfa Haberler

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