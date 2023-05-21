Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında D-400 Karayolu üzeri Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya'dan Gazipaşa istikametine doğru seyir halinde olan Nuri T. İdaresindeki 07 UY 631 plakalı kamyonet ile Alanya istikametinden Gazipaşa'ya seyreden Hacı Hasan Hüseyin A. idaresindeki 07 ALC 911 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletten düşüp asfalt zemine savrulan motosiklet sürücüsü Hacı Hasan Hüseyin A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedavi altına alındı. Motosiklette ve araçta ise maddi hasar oluştu.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA