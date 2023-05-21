Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Motosiklet sürücüsü yaralandı

Motosiklet sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında D-400 Karayolu üzeri Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya'dan Gazipaşa istikametine doğru seyir halinde olan Nuri T. İdaresindeki 07 UY 631 plakalı kamyonet ile Alanya istikametinden Gazipaşa'ya seyreden Hacı Hasan Hüseyin A. idaresindeki 07 ALC 911 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletten düşüp asfalt zemine savrulan motosiklet sürücüsü Hacı Hasan Hüseyin A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedavi altına alındı. Motosiklette ve araçta ise maddi hasar oluştu.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Antalya Seçim Sonuçları
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Antalya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Gazipaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title