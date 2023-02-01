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Motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı

3. Sayfa Haberleri

Motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı

Batman'da motosiklet üstünde yatarak seyir eden sürücü, canını hiçe sayarak yolculuk yapıp, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin canını da tehlikeye attı.

Batman'da motosiklet üstünde yatarak seyir eden sürücü, canını hiçe sayarak yolculuk yapıp, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin canını da tehlikeye attı.

Batman- Diyarbakır Karayolu'nda bir motosiklet sürücüsünün yaptığı hareketler pes dedirtti. Sürücü, seyir halindeyken motosikletin üzerine uzanarak kullandı. Sürücü, yaptığı bu hareketle hem kendi canını hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı.

Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşın uyarısına aldırış etmeyen motosiklet sürücüsü, tehlikeli yolculuğuna devam etti. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Diyarbakır Tragger Batman 3. Sayfa Haberler

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