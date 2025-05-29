Motosiklet Sürücüsü Ters Yönden Gelen Araçla Kafa Kafa Geldi

Motosiklet Sürücüsü Ters Yönden Gelen Araçla Kafa Kafa Geldi
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İstanbul Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen araçla kafa kafaya gelmekten son anda kurtuldu. Yaşanan olay kameraya yansıdı ve sürücüler arasında tartışma çıktı.

Ters yönden gelen araç ile motosiklet sürücüsü kafa kafaya geldi: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Aracın sürücüsü "Sen heyecan yaptın, ben sana yol verecektim diyerek" kendini savunurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. Kendi şeridinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen bir araçla kafa kafaya geldi. Bir anlık manevra ile kazadan kıl payı kurtulan motorcu, geriye dönerek araç sürücüsünü durdurdu. Araç sürücü, kendine tepki gösteren motorcuya ise "Sen heyecan yaptın, ben sana yol verecektim" diye cevap verdi. İkili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönmeden son bulurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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