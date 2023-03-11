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Motosiklet sürücüsü su kanalına uçtu

3. Sayfa Haberleri

Motosiklet sürücüsü su kanalına uçtu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü su kanalına uçtu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü su kanalına uçtu.

Marmaris Beldibi Mahallesi Pınar Caddesinde hareket halindeki motosiklet sürücüsü su kanalına uçtu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri motosiklet sürücüsünü su kanalından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris İtfaiye Pınar Muğla 3. Sayfa Haberler

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