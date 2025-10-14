Haberler

Motosiklet Sürücüsü Sokak Köpeğine Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Yaralandı

Motosiklet Sürücüsü Sokak Köpeğine Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da aniden önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan motosikletin sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.U., yönetimindeki 42 BCP 386 plakalı motosiklet sürücüsü aniden önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak içim manevra yapınca araç kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet ardından bariyerlere çarptı. Kazada yola düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
Ülkeyi sarsan facia! Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi: 14 ölü

Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.