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Motosiklet sürücüsü polislerden kaçtı ve sosyal medyada paylaştı

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Adana'da trafik polislerinin uygulama noktasına giren motosiklet sürücüsü, uygulamada kendisini polislere unutturarak kaçtığı anların görüntüsünü sosyal medyasında paylaştı.

Polislere kendisini unutturarak çevirmeden kaçtı, o anları sosyal medyasında paylaştı

ADANA - Adana'da trafik polislerinin uygulama noktasına giren motosiklet sürücüsü, uygulamada kendisini polislere unutturarak kaçtığı anların görüntüsünü sosyal medyasında paylaştı.

Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde trafik polisleri uygulama yaptığı sırada Bahattin S.'yi kullandığı motosikletiyle çevirdi. Bahattin S., uygulama noktasında kalabalığı fırsat bilerek polislere adeta kendisini unutturup, sakin bir şekilde uygulamadan kaçtı.

Bu anları çeken Bahattin S.'nin, daha sonra "Çevirmeden profesyonelce nasıl kaçıyorum" notuyla paylaşması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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