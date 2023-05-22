Motosiklet sürücüsü otomobilin üzerine uçarak yere düşüp yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpışmasın sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü otomobilin üzerine uçarak yere düştü. Kazada, motosiklette bulunan ikiz kardeşler yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi baraj yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 38 AJ 294 plakalı otomobil ile Zihni Borozan'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Zihni Borazan ile ikiz kardeş Berat Borazan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sola dönmek isteyen otomobil ile arkasından gelen motosikletin çarpıştığı görüldü. Kazada motosiklet sürücüsü genç, aracın üzerinden uçarak yere düştü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA