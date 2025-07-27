Motosiklet Sürücüsü Otomobile Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yola aniden çıkan otomobile çarptı. Yere savrulan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki 07 BSK 761 plakalı motosiklet, park halinden aniden yola çıkan Okan Ö. yönetimindeki 07 LL 724 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü asfalt zemine savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA