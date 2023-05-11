Motosiklet sürücüsü otomobile arkadan böyle çarptı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Motosiklet sürücüsü otomobile arkadan böyle çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 15.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mustafa Köktepeyönetimindeki 59 AFR 780 plakalı motosiklet, aynı yöne seyrederken yakıt istasyonuna dönüş yapan sürücü Ahıska Türkü Abdullahev Izakharyönetimindeki 16 ASN 886 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki eşi Kübra köktepeve 3 yaşındaki kızı Elif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.