Motosiklet sürücüsü köpeğe çarpmamak isterken düşerek yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosiklet sürücüsü köpeğe çarpmamak isterken düşerek yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Motosiklet sürücüsü köpeğe çarpmamak isterken düşerek yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için firen yapan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip, düşerek yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için firen yapan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip, düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göksu Mahallesi Atatürk Caddesinde 33 KAE 14 plakalı motosikletle seyir halindeki Nuri Şimşekli, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani firen yaptı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü yere savruldu. Çevredeki vatandaşların kazayı görmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis Ambulansı ve Polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle polis kısa süreli kapalı olan yolu trafiğe açtı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Mersin Göksu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title