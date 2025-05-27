Motosiklet Sürücüsü Kediye Çarpmamak İçin Ani Fren Yaptı, Kaza Geçirdi

Motosiklet Sürücüsü Kediye Çarpmamak İçin Ani Fren Yaptı, Kaza Geçirdi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yola fırlayan bir kediye çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı ve yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yola fırlayan kediye çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü genç, kaza yaparak yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AFP 107 plakalı motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken bir anda önüne çıkan kediye çarpmamak için ani fren yaptı. Bir anda savrulan genç sürücü, motosiklet ile birlikte yerde sürükledi. Motosiklet sürücüsü kazada yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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