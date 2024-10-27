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Motosiklet Sürücüsü Kazada Ağır Yaralandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleşen kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Mertcan Erdoğan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan Erdoğan idaresindeki yaşında 55 APH 420 motosiklet, İsmail Keş yönetimindeki 55 JS 437 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mertcan Erdoğan, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet Sürücüsü Kazada Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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