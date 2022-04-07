Tekirdağ'da motosiklet hafif ticari araç ile çarpıştı: Motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü - Haberler

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Tekirdağ'da motosiklet hafif ticari araç ile çarpıştı: Motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da motosiklet hafif ticari araç ile çarpıştı: Motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü

Tekirdağ'da motosiklet hafif ticari araç ile çarpıştı: Motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışması sonucu hurdaya dönen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü, kaskı sayesinde ölümden döndü.

Tekirdağ'da motosiklet hafif ticari araç ile çarpıştı: Motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışması sonucu hurdaya dönen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü, kaskı sayesinde ölümden döndü.

Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi'nde gece yarısı Mehmet Ağa Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Çobançeşme kavşağı istikametine seyreden Y. A. idaresindeki kurye motosiklet ile A.K. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Y.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik polisleri tarafından yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Y.A'nın sürücü belgesi olmadığı tespit edildi.

Tekirdağ'da motosiklet hafif ticari araç ile çarpıştı: Motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü

Tekirdağ'da motosiklet hafif ticari araç ile çarpıştı: Motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü

Tekirdağ'da motosiklet hafif ticari araç ile çarpıştı: Motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü

Tekirdağ'da motosiklet hafif ticari araç ile çarpıştı: Motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü

Tekirdağ'da motosiklet hafif ticari araç ile çarpıştı: Motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü

Tekirdağ'da motosiklet hafif ticari araç ile çarpıştı: Motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü

Tekirdağ'da motosiklet hafif ticari araç ile çarpıştı: Motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü

Tekirdağ'da motosiklet hafif ticari araç ile çarpıştı: Motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü

Tekirdağ'da motosiklet hafif ticari araç ile çarpıştı: Motosikletli kaskı sayesinde ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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