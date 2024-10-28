Üye Girişi
Haberler

Motosiklet Sürücüsü Kask Sayesinde Hafif Yaralandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, kask takmasının faydasıyla hafif yaralarla kazayı atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kask sayesinde hafif yaralandı: Kaza anı kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hafif yaralı olarak atlatırken kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail G. yönetimindeki motosiklet, caddede üzerinde seyir halinde olan Emrah A.'nın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde hafif yaralarla kazayı atlattı. Olayı gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaralı İsmail G.'yi olay yerinde ayakta tedavi etti.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kask sayesinde ufak sıyrıklarla kurtulduğu görüldü. Öte yandan kısa süre önce Atatürk Caddesi'ne çıkan sokakta uyarı levhası bulunmadığı, sonrasında meydana gelen kazalar ve şikayetler sonucu "dur" yazılı trafik levhası konulduğu belirtildi. Ancak, levhanın kaldırımın ucuna değil, iş yerinin vitrininin dibine yerleştirilmesi, sürücülerin tabelayı görememesine neden oldu. Vatandaşlar, tabelanın daha görünür bir yere taşınmasını talep ediyor.

Motosiklet Sürücüsü Kask Sayesinde Hafif Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Yerel Haberler Motosiklet Manavgat Güvenlik 3-sayfa Antalya trafik Yaşam Kaza

Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu

 Merkez'in 'Yüzde 25'lik asgari ücret artışı yeterlidir' çıkışına 120 iktisatçı ortak bildiriyle tepki gösterdi

Merkez'in "Yüzde 25 yeterli" çıkışına 120 imzalı isyan

 26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi
Düğün salonuna mezar taşı getirip gelinden söz aldılar

Düğün salonuna mezar taşı getirip gelinden söz aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜRK YILDIZLARI UÇUŞU NE ZAMAN? Türk Yıldızları gösteri uçuşu saat kaçta? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSER: Ankara 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi! 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? 29 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 29 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! EZGİ SERTEL NEDEN YOK? Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? Ezgi Sertel'in açıklaması! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2024! Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur (4A-4B) emekli maaş zam oranı! MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ! Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler? İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.