Motosiklet Sürücüsü Kamyonete Tutunarak Yola Devam Etmeye Çalıştı, Kaza Geçirdi

Motosiklet Sürücüsü Kamyonete Tutunarak Yola Devam Etmeye Çalıştı, Kaza Geçirdi
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Aksaray'da arızalanan motosikletine tutunarak kamyonetle ilerlemeye çalışan sürücü, dengesini kaybederek kamyonetin altında kaldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Kamyonetin kasasına tutundu, az daha canından oluyordu

AKSARAY - Aksaray'da motosikleti arızalanan ve trafik ışıklarında bekleyen kamyonete tutunarak yoluna devam etmek isteyen motosiklet sürücüsü kamyonetin hareket etmesiyle dengesini kaybederek kamyonetin altında kaldı.

Olay Paşacık Mahallesi Alparsan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinile bilgiye göre, Alparslan Türkeş bulvarı istikametine 68 DL 156 plakalı motosikleti ile seyreden C.A. (40), ışıklara geldiğinde motosikleti arıza yaparak stop etti. Bir süre çalıştırmaya çalıştığı motosiklet çalışmayınca önünde kırmızı ışıkta bekleyen İ.A. yönetimindeki 42 AHL 27 plakalı kamyonete tutunarak ilerlemeye çalıştı. Kamyonet sürücüsü motosiklet sürücüsünü uyarmasına rağmen kamyonete tutunmayı sürdüren sürücü aniden dengesini kaybederek motosikletle birlikte yere düştü. Düşmesiyle ayakları kamyonetin arka tekerinin altında kalan sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan olayı anlatan kamyonet sürücüsü İ.A., "Motoru çalışmıyormuş, benim kamyonetin arkasından tutunmak istedi, bende tutmasını istemedim. Işıkta durunca tuttu. Işık yandı bende hareket edince adam tekerin altında kaldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN KARATAY - 3.Sayfa
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