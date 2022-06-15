Motosiklet sürücüsü kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı Sultangazi'de bir aracın çarptığı motosiklet sürücüsü kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Sultangazi'de bir aracın çarptığı motosiklet sürücüsü kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay dün 18.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda yaşandı. Habipler istikametine seyreden motosiklet sürücüsü, önündeki cipin sağından geçmek istedi. Ancak cip sürücüsünün sağa doğru manevra yapmasıyla dengesi bozulan motosikletli, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine vurdu. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sultangazi Motosiklet Habipler Edirne 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Motosiklet sürücüsü kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.