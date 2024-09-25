Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti

İSTANBUL - Arnavutköy'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motor sürücüsü hayatını kaybederken, yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaza, sabah saat 06.10 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.A.'nın sürücülüğünü yaptığı otomobile 34 KLV 050 plakalı motosiklet ile arkadan çarpan Alperen Kahveci isimli genç ağır yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alperen Kahveci olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü genç, hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlattı.

Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kaza sonrasında yaşananlar ve kazaya karışan otomobil ile motosiklet olay yerinden geçen vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kazaya karışan motosikletin ağır hasar almış şekilde durduğu görüldü.

Sol şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarpmış

Polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kazanın sol şeritte ilerleyen M.A. isimli sürücünün kontrolünde olan otomobile motosiklet sürücüsü Alperen Kahvece'nin kontrolündeki 34 KLV 050 plakalı motosikletin çarpması sonucunda gerçekleştiği tespit edildi.