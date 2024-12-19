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Motosiklet Sürücüsü Elektrik Direğine Çarparak Ağır Yaralandı

Motosiklet Sürücüsü Elektrik Direğine Çarparak Ağır Yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü İlker Ulema, elektrik direğine çarparak ağır yaralandı. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye sevk edildi ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde İlker Ulema idaresindeki 02 AFE 408 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü İlker Ulema ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan İlker Ulema'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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