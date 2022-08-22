Motosiklet sürücüsü, kask sayesinde kazayı ucuz atlattı

-Sürücüler olayı unutup kazanın nedenini tartıştı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı.Her iki sürücü olayı unutup kazanın nedenini tartıştı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cuma K., idaresindeki 07 ACJ 300 motosiklet ile 5062 sokaktan Sorgun Bulvarına çıkan Umut T., kullandığı 07 CPU 31 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin üzerine fırlayan motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücüler kazayı tartıştı"

Kazanın ardından kazaya karışan sürücüler arasında kazanın tartışması yaşandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün yola çıkarken sağ tarafına bakmadığını kazanın bundan dolayı meydana geldiğini söylerken, otomobil sürücüsü ise sağına baktığını, motosikletin çok uzakta olduğunu, yola çıktığı anda motosikletin hızla gelip çarptığını söyledi.

Motosiklet sürücüsünün borcu olduğu ve motosikletinin satmak için giderken kaza yaptığı belirtildi.